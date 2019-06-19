Снизить цены на ягоды поможет создание оптово-распределительного центра

Севастопольские аграрии приступили к сбору черешни. На одном из ведущих садоводческих предприятий собрано уже больше 70 тонн ягоды. Но это гораздо меньше по сравнению с прошлым годом. И цена на нее остается высокой.

Ягода к ягоде – мелитопольская, крупноплодная и старкин. Общая площадь этого сада почти 50 гектаров. К сбору урожая приступили две недели назад. С одного дерева можно собрать 6-7 ведер.

Чуть больше 70 тонн черешни уже собрали. Еще столько же планируют. Но это гораздо меньше, чем в прошлом году. Заморозки сказались на количестве, но не на качестве.

«Крымская черешня сладкая. Это раз, а второе – человек покупает, как я понимаю, глазами, поэтому она должна быть крупной. И в этом году она крупная из-за того, что урожай меньше», – рассказывает Михаил Хош, директор сельскохозяйственного предприятия.

Урожая в этом году хоть и немного, но проблема сбыта есть, отмечают в правительстве города. В Севастополе нет оптово-распределительного центра, поэтому всю продукцию отправляют в Симферополь. В итоге розничная цена на черешню выросла в два раза. Власти намерены решить эту проблему. Сейчас ищут подходящий участок для строительства севастопольской оптовой базы.

«После того, как будет отведена земля, начнем искать инвестора, заключать с ним договор, – говорит заместитель губернатора Владимир Базаров. – Кроме этого, еще одно сельскохозяйственное предприятие обратилось с предложением построить еще один холодильник, но просят государственную субсидию».

Ежегодно аграриям выделяют субсидии на закладку и уход за плодовыми деревьями. Возможно, что дадут и на строительство. Это поможет как можно дольше сохранять товарный вид продукции и снижать ее стоимость. Но и сейчас черешня популярна у горожан. У многих она ассоциируется с жаркой погодой. И лето стоит любить, как минимум, за сладкий вкус ягод.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь