Снова бронза – Александр Шалимов стал призером Кубка Европы

На Кубке Европы по дзюдо в испанской Малаге член юниорской сборной России Александр Шалимов завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг.

В схватке за третье место воспитанник тренеров Артура Вартаняна и Вячеслава Амелина победил семикратного чемпиона Чехии Михала Хорека, а до выхода в финал выиграл поединки с Жозе Дуарте из Португалии и с Йонасом Путца из Германии.

«В целом мы довольны результатами Шалимова на международных турнирах – три выступления, три медали. Это обнадёживающая статистика, которая показывает, что мы на правильном пути», — сказал главный тренер по дзюдо Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Роман Семенихин.

Александр ранее завоевал бронзу на Кубке Азии в Актау и на Кубке Европы в Оренбурге, а также на чемпионате России среди юниоров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта ЦСКА Севастополя

Источник: Вести.Севастополь