Снова бронза – Александр Шалимов стал призером Кубка Европы

23 октября 2019     18
Снова бронза - Александр Шалимов стал призером Кубка Европы

На Кубке Европы по дзюдо в испанской Малаге член юниорской сборной России Александр Шалимов завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг.

В схватке за третье место воспитанник тренеров Артура Вартаняна и Вячеслава Амелина победил семикратного чемпиона Чехии Михала Хорека, а до выхода в финал выиграл поединки с Жозе Дуарте из Португалии и с Йонасом Путца из Германии.

«В целом мы довольны результатами Шалимова на международных турнирах – три выступления, три медали. Это обнадёживающая статистика, которая показывает, что мы на правильном пути», — сказал главный тренер по дзюдо Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Роман Семенихин.

Александр ранее завоевал бронзу на Кубке Азии в Актау и на Кубке Европы в Оренбурге, а также на чемпионате России среди юниоров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта ЦСКА Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В НАТО рассказали о недоверии к России
В НАТО рассказали о недоверии к России

НАТО не рассматривает предлагаемый Россией мораторий на ракеты. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс». По его …


17 лет назад мюзикл «Норд-Ост» превратился в кошмар
17 лет назад мюзикл «Норд-Ост» превратился в кошмар

17 лет назад мюзикл «Норд-Ост» превратился в кошмар. Боевики-исламисты захватили и почти трое суток удерживали актеров, зрителей и работников Театрального …


Севастопольский парк Победы опять будут переделывать
Севастопольский парк Победы опять будут переделывать. В четвёртый раз

На пресс-конференции врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сказал о том, что севастопольский парк Победы — это безопасная, но строительная площадка.  «Условная первая очередь была …


Севастопольские дети побывали в одном из самых современных аэропортов мира
Севастопольские дети побывали в одном из самых современных аэропортов мира

В аэропорту Симферополя провели экскурсию для севастопольских школьников. Севастополь – Симферополь. Такой маршрут составили для учеников средней школы №45. Сотрудники …


Снова бронза - Александр Шалимов стал призером Кубка Европы
Снова бронза – Александр Шалимов стал призером Кубка Европы

На Кубке Европы по дзюдо в испанской Малаге член юниорской сборной России Александр Шалимов завоевал бронзовую медаль в весовой категории …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты