Собака-талисман аэропорта Симферополя провела первые 100 дней на службе

Талисман Симферопольского аэропорта ордер-колли Алис Феличис провела первые 100 дней на кинологической службе, сообщила сегодня пресс-служба аэропорта. Имя собаки (Alis Felecis) переводится с латыни как «Крылья удачи».

Алиса попала в аэропорт ещё двухмесячным щенком. После того как она достигла необходимого возраста, началось ее обучение, которые длилось 9 месяцев. В мае собака успешно сдала все экзамены и приступила к работе.

Сейчас смена Алисы на работе длится 12 часов. Гости аэровокзала, особенно совсем юные, любят фотографироваться и играть с животным. Алисы даже есть собственный аккаунт в Инстаграм.

«За первые сто дней своей службы она зарекомендовала себя как умная и трудолюбивая собака, которая трудится наравне с остальными, несмотря на свой „звездный“ статус. Кинологи ей очень довольны», – сказал Игорь Лаптев, директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт Симферополь».

Сейчас кроме Алисы на службе в аэропорту еще 13 собак разных пород.



Источник: Вести.Севастополь