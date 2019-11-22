Собачья вахта: Балтийский флот полностью укомплектован четвероногими саперами

21 ноября 2019     16
Собачья вахта: Балтийский флот полностью укомплектован четвероногими саперами

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики «Вести флота»:

– Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» отразил воздушное нападение условного противника, а потом уничтожил подводную лодку и береговой командный пункт.

– 25 ноября в Санкт-Петербурге в состав ВМФ примут первую дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», построенную для Тихоокеанского флота.

– На Северном флоте первый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» приступил к очередному этапу ходовых испытаний.

– Учебный корабль «Перекоп» зашел в порт Шри-Ланки. На его борту проходят практику курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища и Военно-морской академии.

– Инженерное подразделение Балтийского флота полностью укомплектовали минно-розыскными овчарками. Главная задача этих собак – обнаружение взрывоопасных предметов.

Источник: Вести.Севастополь

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