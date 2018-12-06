На пути сотрудничества – пятое собрание Ассоциации отельеров Крыма

26 ноября 2018 года сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя приняли участие в пятом собрании Ассоциации отельеров Крыма. Ведущие представители туристической отрасли Крыма собрались, чтобы обсудить важные профессиональные вопросы, увидеть презентацию новых проектов партнеров и участников Ассоциации. Рассматривались вопросы землепользования, аренды и застройки в Крыму, а также вопросы газификации Южного берега Крыма и качества мобильной связи вдоль береговой линии черноморского побережья и основных автотрасс полуострова. Важное место в обсуждении было отведено перспективам и методам улучшения туристической инфраструктуры, повышению ее качества в районах, популярных для туристов.

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко от имени музейного сообщества Севастополя приветствовал участников собрания и выступил с докладом по вопросу о туристической инфраструктуре и повышении узнаваемости достопримечательных объектов в регионе. Николай Мусиенко отметил значимость Севастополя и его музеев для российской и мировой культуры, а также остановился на достижениях в работе Музея героической обороны и освобождения Севастополя в 2018 году. Так в результате масштабной реконструкции Мемориальный комплекс «Малахов курган» сохранил, а порой и вернул, свой исторический облик и в то же время стал современным, комфортным для посетителей достопримечательным местом города-героя Севастополя. Н.И. Мусиенко рассказал о новых больших работах на территории музейных объектов и выразил уверенность, что они будут завершены в намеченные сроки:

«Мы начали реконструкцию Мемориального комплекса «Исторический бульвар» и рассчитываем, что, несмотря на масштабность предстоящих работ, к началу туристического сезона сможем представить обновленные музейные объекты и обеспечить комфортные условия нашим посетителям».

В завершение своего выступления Николай Мусиенко напомнил, что в будущем, 2019, году состоится празднование 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, основным местом проведения торжеств станет музейный комплекс на Сапун-горе. Директор Музея пригласил всех представителей туристической отрасли Крыма и заинтересованных лиц к сотрудничеству и взаимовыгодному партнерству.