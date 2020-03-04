Советский бетонный павильон на остановке «Бухта Омега» будет укреплен

4 марта 2020     15
Советский бетонный павильон на остановке «Бухта Омега» будет укреплен

Сегодня бригада дорожников Севавтодора укрепляет аварийно-опасный козырек старого павильона на остановке «Бухта Омега». Эти работы должны обеспечить безопасность ожидающих транспорт пассажиров, сообщила пресс-секретарь предприятия Олеся Мурашкина.

Вообще павильон признан аварийным, и Севавтодор направил в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя письмо о том, что его нужно снести. Но на защиту конструкции встали горожане, которые считают, что в городе должны остаться оригинальные бетонные остановки, установленные еще в советское время и придающие городу особое очарование. Обращения с просьбами отремонтировать, а не сносить конструкции, были направлены в различные инстанции, сообщили в Севавтодоре.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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