Советский бетонный павильон на остановке «Бухта Омега» будет укреплен

Сегодня бригада дорожников Севавтодора укрепляет аварийно-опасный козырек старого павильона на остановке «Бухта Омега». Эти работы должны обеспечить безопасность ожидающих транспорт пассажиров, сообщила пресс-секретарь предприятия Олеся Мурашкина.

Вообще павильон признан аварийным, и Севавтодор направил в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя письмо о том, что его нужно снести. Но на защиту конструкции встали горожане, которые считают, что в городе должны остаться оригинальные бетонные остановки, установленные еще в советское время и придающие городу особое очарование. Обращения с просьбами отремонтировать, а не сносить конструкции, были направлены в различные инстанции, сообщили в Севавтодоре.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь