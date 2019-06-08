Совместная российско-германская выставка проходит в Херсонесе

В Херсонесе открылась совместная российско-германская выставка, посвященная 75-летию освобождения Севастополя. Немецкие художники приехали по приглашению севастопольской академии абстракционизма. Привезли показать свои работы – живопись, графику, гравюры, фотографии, видео.

Основательница галереи Зайдель, которая находится в Кельне – Галина Зайде особо отметила – более десяти лет общается с художниками из Севастополя, она считает, что политика и санкции не могут мешать искусству. Зачастую к ней в галерею заходят те, кто хотел бы больше узнать о Великой Отечественной войне.

«Некоторые люди спрашивали: возможно ли мне как-то найти, потому что как раз в Севастополе без вести пропал папа у человека. В принципе плохо не относятся, потому что они себя все равно виновными чувствуют – это во всех случаях, чтоб такого больше не повторилось. Но молодое поколение оно как-то забывает, а пожилому поколению, которое пережило это все – им, естественно, стыдно», – говорит Галина Зайде.

Выставка будет работать в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» до 14 июня с 10:00 до 18:00, кроме среды, субботы и воскресенья.

Источник: Вести Севастополя