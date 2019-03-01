«Добро» получено: в Севастополе согласовано возведение скоростной магистрали «Гераклейская рокада»

28 февраля 2019     82
«Добро» получено: в Севастополе согласовано возведение скоростной магистрали «Гераклейская рокада»

Крымские эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестпроекта строительства и реконструкции автодороги “Гераклейская рокада” в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Четырехполосная скоростная автомагистраль “Гераклейская рокада”, расчетная скорость движения по которой составит 100 км/ч, будет проложена в обход исторического центра города и свяжет наиболее крупные районы Севастополя – Ленинский, Гагаринский и Нахимовский. Ее протяженность составит 9,1 км.

Предполагается, что начало трассы будет расположено на пересечении Камышового и Фиолентовского шоссе, а ее окончание – в районе улицы Генерала Мельника.

“Новая трасса позволит минимизировать транзитный поток на центральных улицах, повысить пропускную способность дорожной сети Севастополя, улучшить транспортное сообщение и создать условия для развития прилегающих к трассе территорий, занятых промышленными и жилыми объектами”, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На дороге установят шумозащитные экраны, обустроят тротуары и подземные пешеходные переходы, наружное освещение и системы водоотведения для “ухода” поверхностного стока с проезжей части.

По информации Главгосэкспертизы, проектируемая магистраль будет возводиться в два этапа, которые включают новое строительство и реконструкцию существующей дорожной инфраструктуры.

Реализация инвестиционного проекта намечена на 2019 – 2022 годы. Строительные работы планируется финансировать за счет средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя.

 
crimea.ria.ru




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