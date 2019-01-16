Содружество музея «Херсонес Таврический» и севастопольского Благочиния

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» и севастопольское Благочиние будут работать вместе на благо севастопольцев и гостей города. К такой договоренности 11 января в ходе продолжительной встречи пришли исполняющий обязанности директора музея Елена Морозова и благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

На двусторонней встрече было оговорено недоразумение, произошедшее в рождественский сочельник, когда после закрытия музея-заповедника посетители (не более 20-ти человек) не смогли попасть на территорию, и принято обоюдное решение: прихожанам всегда рады! А все дальнейшие нюансы будут особо тщательно обсуждаться заранее.

Также Елена Морозова и Сергий Халюта обсудили предстоящий праздник Крещения Господня 19 января. Вся информация по работе Херсонесского музея в этот день и расписание богослужений будут опубликованы отдельно как на официальных ресурсах музея и Благочиния, так и на входных группах.

Особо отметим, что между ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Симферопольской и Крымской Епархией заключено соглашение о сотрудничестве, что и является основным документом для благостного соработничества.