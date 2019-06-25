Создавать парк на месте античной усадьбы помогает джаз

Жители улицы Шевченко и Столетовского проспекта стали участниками музыкального вечера под окнами своих домов. Концерт под названием “Джаз на античной усадьбе” организовали активисты общественной организации «Севпарки». Пустырь между двумя улицами сейчас официально называется Античная усадьба №25, а в 4-м веке до нашей эры древние херсонеситы вели там хозяйство, выращивали виноград.

Теперь общественники планируют создать на этой территории парк скульптур и благоустроенное место для отдыха горожан. Первая скульптура в виде виноградной грозди была презентована гостям вечера.

Музыкальный формат выбрали для привлечения внимания к проекту. Его реализацию взяли на себя волонтеры, есть и те, кто помогает рублём. Собирают пожертвования и на информационный стенд, который расскажет об истории этого места. Неравнодушные горожане хотят, чтобы люди перестали выгуливать там собак и оставлять мусор.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь