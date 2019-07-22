Создание новых памятных мест в Крыму обсудят по видеомосту с Москвой

26 июля состоится мультимедийный видеомост Москва – Симферополь о создании памятных мест в Крыму, сообщило информационно агенство РИА Новости.

Начало видеомоста в 15:00. Со стороны Москвы участие примет Министр просвещения РФ Ольга Васильева, режиссер, председатель творческого совета Российского военно-исторического общества Андрей Кончаловский и исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков. Со стороны Симферополя – глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Участники мероприятия расскажут о новых ключевых проектах Российского военно-исторического общества на Крымском полуострове, посвященных единству нации, а также о формировании общественной площадки для поддержки и обсуждения региональных инициатив, где можно будет предложить свои идеи мемориальных объектов и поучаствовать в творческих конкурсах», – говорится в сообщении.

В ходе видеомоста участники обсудят программу создания новых памятных мест в Крыму, которые связаны с военной историей России.

Источник: Вести.Севастополь