Создание новых памятных мест в Крыму обсудят по видеомосту с Москвой

22 июля 2019     28
Создание новых памятных мест в Крыму обсудят по видеомосту с Москвой

26 июля состоится мультимедийный видеомост Москва – Симферополь о создании памятных мест в Крыму, сообщило информационно агенство РИА Новости.

Начало видеомоста в 15:00. Со стороны Москвы участие примет Министр просвещения РФ Ольга Васильева, режиссер, председатель творческого совета Российского военно-исторического общества Андрей Кончаловский и исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков. Со стороны Симферополя – глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Участники мероприятия расскажут о новых ключевых проектах Российского военно-исторического общества на Крымском полуострове, посвященных единству нации, а также о формировании общественной площадки для поддержки и обсуждения региональных инициатив, где можно будет предложить свои идеи мемориальных объектов и поучаствовать в творческих конкурсах», – говорится в сообщении.

В ходе видеомоста участники обсудят программу создания новых памятных мест в Крыму, которые связаны с военной историей России.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

На Украине пропал генпрокурор Луценко
На Украине пропал генпрокурор Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пропал. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Facebook-аккаунте 22 июля. Напомним, что Портной инициировал уже более десятка уголовных …


Матери героя «Русской весны» отказывают в постановке на квартирный учет
Матери героя «Русской весны» отказывают в постановке на квартирный учет

В редакцию “ИНФОРМЕРа” поступило обращение пенсионерки Зинаиды Батюты. Она проживает в общежитии на улице Горищенко в комнате площадью 18 квадратных метров. По …


Лагерь "Берег" в Крыму закрыт из-за вспышки острой кишечной инфекции
Лагерь "Берег" в Крыму закрыт из-за вспышки острой кишечной инфекции

16 детей с острой кишечной инфекцией отправлены на лечение из оздоровительного лагеря “Берег”, расположенного в Алуште. Работа лагеря временно приостановлена, …


Врио губернатора Севастополя намерен вплотную заняться благоустройством дворов
Врио губернатора Севастополя намерен вплотную заняться благоустройством дворов

Посвятить детским и спортивным площадкам, которые устанавливают сейчас в городе,  отдельное совещание предложил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Кроме того, …


Импортозамещение захотели изменить
Импортозамещение захотели изменить

Российские ведомства займутся подготовкой документа, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе. Соответствующее поручение вице-премьер Дмитрий Козак дал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты