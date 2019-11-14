Созданные Петром I «Адмиралтейские верфи» отмечают юбилей

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– Старейшему в России кораблестроительному предприятию «Адмиралтейские верфи» исполнилось 315 лет. Для Черноморского флота там построили шесть подводных лодок проекта 636.3.

– Спасатели Балтфлота тренируются находить потерпевших и оказывать им помощь в экстремальных условиях.

– Новые зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» впервые провели тренировки на калининградской земле.

– На Северном флоте идет отбор водолазов для участия в соревнованиях “Глубина 2020”. 8 человек, которые пройдут отбор, отправятся на межфлотские соревнования в Севастополь.

– 15 ноября Каспийская флотилия отметит день рождения. Она была создана в 1722 году по Указу Петра I.

– На Тихоокеанском флоте большой противолодочный корабль “Маршал Шапошников” переклассифицируют во фрегат. В обновленном виде он будет сочетать в себе возможности носителя высокоточных крылатых ракет «Циркон».

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Источник: Вести.Севастополь