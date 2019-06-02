Солдатский пляж после реконструкции увеличился в три раза

После реконструкции официально открылся городской пляж «Солдатский», расположенный между бухтами Камышовой и Круглой. Правда, теперь он называется «Адмиральская лагуна» – так решил инвестор, который благоустроил береговую линию.

Пляж стал удобным для людей с ограниченными возможностями: оборудованы деревянные настилы от парковки до спуска к морю. Там установлены питьевые фонтанчики, детская площадка, раздевалки, душевые, туалеты, спасательная станция и медицинский пункт. Территория круглосуточно находится под видеонаблюдением. К курортному сезону пляж получил санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора и техническое освидетельствование ГИМС.

Оператор пляжа реконструировал и оборудовал всей необходимой инфраструктурой береговую линию протяженностью около 150 м, а также прилегающую территорию площадью около 10 кв. км. Благодаря этому пляж увеличился в три раза. Новый инвестор выиграл конкурс на благоустройство в прошлом году. В течение трех лет он обещает вложить в пляж почти 15 млн. рублей. Город отдал ему этот участок берега в аренду на 10 лет.

«Подрядчик исполнил все обязательства, взятые перед городом, и в Севастополе аккурат к курортному сезону, появилось новое, доступное общественное пространство: с комфортными подходами к морю, с песчаной зоной. Это именно тот стандарт, к которому мы должны стремиться и на других пляжах нашего города. Согласно инвестиционного договора, организация обязуется не только реконструировать пляж, но и поддерживать территорию в надлежащем состоянии. Именно такой подход социально- ответственного бизнеса, когда предприниматели вкладывают в развитие и благоустройство Севастополя мы приветствуем и стремимся активировать в городе», – отметил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев во время официального открытия пляжа.

Фото с официального сайта правительства Севастополя

Служба информации «Вести-Севастополь»

Источник: Вести Севастополя