Солисты московской «Новой оперы» стали гостями оперного фестиваля им. Собинова

В Севастополе в СЦКИ открылся IV оперный фестиваль имени Леонида Собинова.

Входить в роль Татьяны Лариной Динара Хафизова начинает заранее. Этому ее учили в консерватории. По словам солистки Крымской государственной филармонии, без актерской игры невозможно донести смысл произведения до зрителя.

«Можно иметь очень красивый голос, но, как у нас обычно певцы говорят, петь без чувств – петь пусто», – рассказывает Динара Хафизова.

Приглашенные звезды – солисты московской “Новой оперы” Александр Мартынов и Екатерина Петрова.

«Две сольные арии будут, и еще будет дуэт с Александром Мартыновым – заключительная сцена из “Евгения Онегина”, – сделала анонс Екатерина Петрова, солистка московского театра “Новая опера” им. Колобова, приглашенная солистка Большого театра.

Перед выступлением главное – выспаться. Об этом говорят сами артисты. Именно здоровый сон в наибольшей степени влияет на состояние голосовых связок – на них оказывается высокая нагрузка. У гостей была всего одна совместная репетиция с Севастопольским симфоническим оркестром.

«У меня очень много друзей драматических артистов, они не понимают, как можно выходить на сцену и помнить обо всем. Потому что мы должны сойтись с оркестром, мы должны видеть дирижера, мы должны думать про то, о чем мы поем, о вокале, о верхних и нижних нотах, общаться с партнером и понимать, что мы делаем», – говорит Александр Мартынов.

Почти сто лет назад оперный и драматический театры и филармонию в городе открыл знаменитый тенор Леонид Собинов. За этот вклад в развитие Севастополя организаторы назвали фестиваль его именем.

«Во время Первой Мировой войны он давал огромное количество благотворительных концертов, и дорога привела его в Крым. И вот тогда он становится начальником образования Севастополя. Человек, который приехал в город совсем, казалось бы, ему чужой, но он сделал так много для Севастополя», – рассказала музыковед Ирина Слуцкая.

Фестиваль проходит в четвертый раз. В следующем году формат может измениться.

«На следующий год мы хотим в эту программу вставить международный конкурс певцов, с жюри. И тогда это будет полноценный фестиваль. Пока наше управление культуры говорит, что это возможно, нужно только финансирование», – сообщил Владимир Ким, дирижёр Севастопольского государственного симфонического оркестра.

“Дон Жуан” и “Свадьба Фигаро” Моцарта, “Евгений Онегин” Чайковского – в программе шедевры мировой классики. Некоторые сцены длятся по двадцать минут. Это позволяет зрителю погрузиться в произведение, даже если язык – итальянский.

На сцене номера вокальных дуэтов, трио и квартетов. А 28 февраля здесь же пройдет гала-концерт, на котором солисты исполнят арии отечественных и зарубежных исполнителей.

Екатерина Копыткова, Антон Терешкин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь