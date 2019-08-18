Солист из Новой Зеландии спел партию Евгения Онегина на фестивале в Херсонесе

18 августа 2019     7
Солист из Новой Зеландии спел партию Евгения Онегина на фестивале в Херсонесе

Одним из иностранных гостей, приехавших в Севастополь на международный фестиваль оперы и балета, был Джулиан Ван Миллаертс. Он родился в Новой Зеландии, но сейчас живёт в Европе.

В сопровождении объединенного симфонического оркестра Севастополя и Москвы под управлением итальянского дирижера Фабио Мастранджело он спел арию Евгения Онегина из одноименной оперы. На русском языке.

Как сказала про гостя ведущая концерта Ангелина Вовк: «Джулиан по-русски знает только одно слово «привет», но тем не менее он споет для вас арию Онегина».

«Было очень интересно на фестивале, потому что я должен был исполнить Онегина и другие арии. Удивительно, ведь я никогда не был в России, никогда не был в Крыму, но я хотел! Захватывающее, красивое место, замечательные исполнители. Я насладился игрой маэстро. Фантастический оркестр. Я действительно впечатлён. Сам я нервничаю перед каждым выступлением, особенно перед российской публикой», – признался Джулиан Ван Миллаертс.

Кроме него на фестивале были и другие зарубежные исполнители: Сара Дефриз, Исабель Де Паоли, Чарлз Райс. Под занавес вечера вместе с российскими артистами они спели на русском языке «Севастопольский вальс» и «Легендарный Севастополь». Певцы подглядывали в партитуру, но тем не менее, старались четко выговаривать русские слова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта музея «Херсонес Таврический»

Источник: Вести.Севастополь

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