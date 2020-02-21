Солист Мариинского театра поздравит севастопольцев с 23 февраля

Благотворительный концерт в честь праздника Дня Защитника Отечества в Севастополь привез заслуженный артист России, оперный певец, солист Мариинского театра и театра музыкальной комедии Владимир Самсонов. Об этом он рассказал в интервью Вести ФМ Севастополь.

«Второй уже раз я приезжаю в День Защитника Отечества и даю благотворительные концерты для флота и для севастопольцев, для своих родных и земляков, своих друзей. Теперь это уже становится некоей традицией. Я также стал приезжать в ноябре на Синопский концерт, это также стало доброй традицией», – рассказал Владимир Самсонов.

Он выйдет на сцену Дома офицеров флота. В 19:00 начнётся концерт, в котором прозвучат песни военных лет и произведения советских композиторов. Вход бесплатный.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь