Сообщения о первых заболевших коронавирусом в Севастополе оказались фейком

Михаил Развожаев решил лично развеять все слухи, которые появились накануне вечером, что якобы в Севастополе уже есть двое заболевших коронавирусом. Сегодня ночью он записал видеообращение к горожанам, которое можно увидеть здесь.

В инфекционную больницу Севастополя минувшей ночью были госпитализированы девушка, которая летела из Англии, и молодой человек, вернувшийся из Франции. Дело в том, что на рейсах, которыми они летели, оказались больные, у которых подтвердилось наличие коронавируса. И теперь всех пассажиров этих самолетов госпитализируют в их регионах. Причем не только пассажиров, но и членов их семей, с которыми они контактировали по прилету. Домой к ним приезжают врачи скорой помощи и увозят всех в инфекционку.

По словам Михаила Развожаева, в инфекционной больнице сейчас находятся 17 человек с подозрением на коронавирус, у них взяты анализы. Дома в самоизоляции сидят больше тысячи севастопольцев, вернувшихся из зараженных стран.

Чтобы в городе не распространялись ненужные слухи, врио губернатора обещал сам оперативно проинформировать севастопольцев, если у кого-то из горожан анализ на коронавирус окажется положительным.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь