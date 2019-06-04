Соревнования «Абилимпикс»: как помочь инвалидам, мечтающим работать?

Знания – умения – навык. В Севастополе начались соревнования профессионального мастерства для тех, кто ограничен в физических возможностях – Абилимпикс. Состязания проводятся в нескольких возрастных категориях и направлениях – от флористики и бисероплетения – до робототехники и финансового права.

В Севастополе более 25 тысяч инвалидов, из них 9 тысяч – трудоспособны.

«К сожалению, здесь большая проблема: учебные заведения готовят только бухгалтеров, художников по дереву, а нам нужны радиомеханики, плотники, строители, инженеры», – жалуется Александр Безруков, председатель Ассоциации работающих инвалидов Севастополя.

Проблемы с трудоустройством людей с ограниченными возможностями по здоровью – общероссийские. В Германии для создания одного рабочего места для инвалида государство выделяет более 10 тысяч евро. В России финансовая помощь тоже есть, но не всегда для создания именно рабочих мест. Абилимпикс – повод задуматься – что еще можно сделать для людей, которые очень хотят работать.

«В этом году больше участников. В прошлом было 53, в этом уже – 68. Больше компетенций стало – в том году было 10, а этом уже 13. То есть растет количество заинтересованных участников – в этом году у нас больше школьников», – рассказывает директор севастопольского художественного колледжа, руководитель регионального центра движения “Абилимпикс” Светлана Еременко.

Конкурс завершится 6 июня. Педагоги отмечают: соревнования повышают не только мастерство каждого участника, но и их коммуникативные навыки, а это значит, что шанс найти работу в будущем все-таки есть.

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Ксения Егорова, Сергей Буторин

Источник: Вести Севастополя