Соревнования на Кубок Крыма на крейсерских яхтах стартовали в Севастополе

Сегодня в городе стартовали всероссийские соревнования на Кубок Крыма на крейсерских яхтах. Торжественная церемония открытия прошла на Приморском бульваре. На гонку приехали более 250 спортсменов из разных регионов страны. Они будут соревноваться в шести зачетных группах.

Севастополь, Ялта, Феодосия, Балаклава, озеро Донузлав и снова Севастополь. Такой маршрут вдоль всего побережья южного и части западного берегов полуострова пройдут участники парусной регаты. Это более 400-сот морских миль.

«В каждой зачетной группе будет победитель и в общей группе ОРСИ, это практически все яхты входят в группу ОРСИ, будет выявлен победитель. Плюс у нас еще есть специальные призы в этой регате. Самый главный приз – это голубая лента кубка Крыма, которая определяется по самой быстрой яхте, прошедшей быстрее всех все этапы», – говорит Валерий Зубков, президент федерации парусного спорта Севастополя.

Источник: Вести Севастополя