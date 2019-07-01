Соревнования по ирландским танцам в Севастополе получили законный статус

Всемирная ассоциация ирландского танца признала законным статус соревнований по танцам в Севастополе. 60 участников из разных городов собрались в Севастопольском госуниверситете чтобы выяснить, кто лучше исполняет джигу.

Пока в городе только две танцевальные школы и тех, кто это по-настоящему умеет делать – не более ста человек – в основном школьного возраста. Бум интереса к ирландским танцам пришелся на 90-ые годы прошлого века – после появления шоу Майкла Флэтли «Lord of the Dance», но и сегодня для многих это профессиональное хобби. Главной темой выступлений участников стало море.

«Искусство действительно очень красивое! Оно, как мне кажется, очень сложное и стоит на втором месте после балета, потому что ирландский танец – это совмещение балета и степа в одном, – говорит руководитель школы ирландского танца Сергей Манаков. «Это было очень сложно получить данный статус. Мы работали больше года, чтобы нам его аккредитовали с учетом международных судей, участников из разных городов, включая чемпионов мира и вице-чемпионов», – вспоминает Мариана Петришина, руководитель школы ирландских танцев «Erindance».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь