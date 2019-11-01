Соревнования по «пожарному кроссфиту» прошли в Севастополе

Соревнования по силовому многоборью «Пожарный кроссфит» состоялись в Главном управлении МЧС по Севастополю, сообщили в пресс-службе ведомства.
Участникам необходимо было выполнить шесть упражнений: махи гирей, переноска рукавов, прокладка рукавной линии, сбор линии, кантование колеса и удары кувалдой по покрышке.
Все испытания огнеборцы проходили в установленной форме одежды, в крагах для аварийно-спасательных работ и с включенным дыхательным аппаратом.
Победителем стал Илья Шалин из пожарно-спасательной части №3, второе и третье места, соответственно, у Вячеслава Хохрякова из пожарной части №4 и сотрудника 6-й части Юрия Хоука.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю
Источник: Вести.Севастополь