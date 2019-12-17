Соревнования по флорболу впервые прошли в Севастополе

Впервые в регионе прошли первенство среди юниоров и чемпионат среди мужских команд по хоккею с мячом в зале.

Развивать этот вид спорта в городе начали год назад. Тогда единственный в Севастополе доступный каток временно закрывали, а хоккеисты, которые там тренировались, решили начать играть в флорбол, чтобы не терять форму.

Впоследствии, когда ледовая арена снова открылась, в городе начали формироваться свои флорбольные клубы. А сборная команда девочек 2006 года рождения сейчас готовится к поездке в Северную столицу России. Там пройдёт международный турнир по флорболу.

«Называется он «Санкт-Петербург флорбол cup». В этом турнире будет принимать команды из Швеции, Чехии, Финляндии, ну, и конечно со всей России съедутся», – рассказал главный судья соревнований Артём Пиликин. «Мы сейчас будем тренироваться часто и больше всего отрабатывать пасы и удары, и забивать в верхний угол. Это такое место, где чаще всего вратарь не успевает взять мяч, и думаю, если мы поедем в Питер, хоть что-то мы, думаю, покажем», – поделилась капитан юниорской команды СКА Дарина Шеремет.

Бороться за победу в международном турнире команда Севастополя будет в рождественские каникулы, а в конце марта спортсменов ждёт поездка на Всероссийский турнир в Сочи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь