Соревнования среди юнармейцев "Морская зарница" стартовали в Севастополе

В Севастополе стартовала “Морская зарница”. Открытые состязания по военно-морскому многоборью среди юнармейцев, которые в Севастополе проходят второй раз, собрали 9 команд из Ростова-на-Дону и Ростовской области, Волгограда, Сочи, Феодосии и Таганрога.
Накануне состоялось торжественное открытие фестиваля. Для юнармецев подготовили выставку оружия и показательные выступления спортсменов.
«В течение 10 дней предстоит побороться в таких дисциплинах как гребля на шестивесельных ялах на тысячу метров, плаванье на 100 метров, стрельба из пневматической винтовки, такелажное дело и кросс на 800 метров», – сказал Владимир Коваленко, начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения “Юнармия”.
Участников зарницы ждут экскурсии в музеи и на корабли Черноморского флота. Итоги соревнований подведут 27 июня. Организаторы отмечают, что в для участия в зарнице отобраны лучшие юнармейцы.
Источник: Вести.Севастополь
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