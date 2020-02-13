Состоялся сбор командного состава ВМФ под руководством Николая Евменова

13 февраля 2020     4
Состоялся сбор командного состава ВМФ под руководством Николая Евменова

Итоги недели на четырёх флотах России

Главные темы рубрики:

– Состоялся оперативный сбор командного состава ВМФ под руководством главкома – адмирала Николая Евменова. Первым пунктом программы стало посещение базы Северного флота. Завершив работу на Северном флоте, участники оперативного сбора отправились на Балтийский флот.

– На полигонах Балтийского флота военные водители отработали нормативы по вождению авто- и бронетехники в экстремальных условиях с преодолением препятствий.

– Военные водолазы из Петербурга отметили юбилей своего научно-исследовательского института мировым рекордом. С борта спасательного судна “Игорь Белоусов” они погрузились почти на полкилометра.

– В Североморск из дальнего похода вернулся отряд кораблей во главе с флагманом – ракетным крейсером «Маршал Устинов».

– Первый серийный фрегат проекта «Адмирал Касатонов» выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний.

Источник: Вести.Севастополь

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