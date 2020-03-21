Состояние первого в Крыму пациента с коронавирусом близко к удовлетворительному

21 марта 2020     14
Состояние первого в Крыму пациента с коронавирусом близко к удовлетворительному

На карантине сейчас находится семья пациента: жена, трое детей и бабушка.

Житель Евпатории въехал в Крым через украинскую границу и не сообщил на пропускном пункте, что вернулся из поездки во Францию. Когда почувствовал себя плохо – вызвал скорую помощь.

«Был госпитализирован с симптомами ОРВИ с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Находился на карантине ещё до момента подтверждения коронавирусной инфекции», – рассказал глава Минздрава Крыма Игорь Чемоданов.

По его словам состояние пациента средне-тяжёлое, ближе к удовлетворительному. Лица, контактировавшие с больным, находятся в изоляции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

ЧМ-2023 по хоккею в России не будут отменять из-за коронавируса
ЧМ-2023 по хоккею в России не будут отменять из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею 2023 года в Россию не планируется переносить из-за эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта …


Распространившая в Ставрополье COVID-19 инфекционист объяснилась
Распространившая в Ставрополье COVID-19 инфекционист объяснилась

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая стала разносчиком новой коронавирусной инфекции в регионе из-за сокрытия поездки в Испанию, признала …


Состояние первого в Крыму пациента с коронавирусом близко к удовлетворительному
Состояние первого в Крыму пациента с коронавирусом близко к удовлетворительному

На карантине сейчас находится семья пациента: жена, трое детей и бабушка. Житель Евпатории въехал в Крым через украинскую границу и …


Путин пообещал Италии помочь в борьбе с коронавирусом
Путин пообещал Италии помочь в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он заявил в ходе телефонного …


Девятикратная чемпионка мира из Норвегии рассказала о жизни с астмой
Девятикратная чемпионка мира из Норвегии рассказала о жизни с астмой

Девятикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Марта Олсбю-Ройселанд рассказала о жизни с астмой. Ее слова приводит Fondoitalia. Олсбю вспомнила, как началось …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты