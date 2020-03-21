Состояние первого в Крыму пациента с коронавирусом близко к удовлетворительному

На карантине сейчас находится семья пациента: жена, трое детей и бабушка.

Житель Евпатории въехал в Крым через украинскую границу и не сообщил на пропускном пункте, что вернулся из поездки во Францию. Когда почувствовал себя плохо – вызвал скорую помощь.

«Был госпитализирован с симптомами ОРВИ с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Находился на карантине ещё до момента подтверждения коронавирусной инфекции», – рассказал глава Минздрава Крыма Игорь Чемоданов.

По его словам состояние пациента средне-тяжёлое, ближе к удовлетворительному. Лица, контактировавшие с больным, находятся в изоляции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь