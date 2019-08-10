Состояние севастопольских пляжей – главная тема программы «События недели»

10 августа 2019     15
Состояние севастопольских пляжей – главная тема программы «События недели»

Центральная тема этой недели – состояние воды на пляжах Севастополя. Прибрежные зоны парка Победы и бухты Круглая открыты для купания. Насколько оно безопасно, расскажем в нашей итоговой программе “События недели”.

– Многие жители и гости города предпочитают отдыхать на диких пляжах. Почему в Голубой бухте идёт бойкая торговля продуктами питания, хотя никакие торговаые объекты в плане размещения НТО не значатся? Кто понесет ответственность в случае отравления?

– Правительство Швеции запретило легендарной группе «Secret Service» выступать в Севастополе на байк-шоу. Музыканты извинились перед поклонниками!

– Грандиозное байк-шоу “Тень Вавилона” состоится в любом случае! Какие музыканты выступят перед зрителями в этом году? Какие технические новинки представят организаторы фестиваля? Обо всём, что будет на шоу, мы расскажем одними из первых!

– Тайны спортивной площадки в Верхнесадовом. Почему с момента установки она закрыта на замок, а дети вынуждены заниматься спортом на пустырях? Жители добились доступа на площадку, но ненадолго – спустя сутки двери снова на замке.

“Вести Севастополь. События Недели”. Смотрите в воскресенье, 11 августа, в 8:40 утра.

Источник: Вести.Севастополь

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