Сотрудника ДПС сбили на трассе в Крыму

Сегодня водитель грузового автомобиля с прицепом сбил сотрудника дорожно-патрульной службы на трассе в Белогорском районе, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Сотрудник Госавтоинспекции был одет по форме и находился при исполнении обязанностей.
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выполнил знак инспектора ДПС «Внимание» и не остановился. В результате ДТП сотрудник полиции получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин спины, правого коленного сустава и был доставлен в больницу», – говорится в сообщении.
По факту ДТП правоохранителями проводится проверка.
Источник: Вести.Севастополь