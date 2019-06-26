Сотрудника ДПС сбили на трассе в Крыму

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выполнил знак инспектора ДПС «Внимание» и не остановился. В результате ДТП сотрудник полиции получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин спины, правого коленного сустава и был доставлен в больницу», – говорится в сообщении.

Сотрудник Госавтоинспекции был одет по форме и находился при исполнении обязанностей.

Сегодня водитель грузового автомобиля с прицепом сбил сотрудника дорожно-патрульной службы на трассе в Белогорском районе, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Сотрудника ДПС сбили на трассе в Крыму Сегодня водитель грузового автомобиля с прицепом сбил сотрудника дорожно-патрульной службы на трассе в Белогорском районе, сообщила пресс-служба МВД по Республике …



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