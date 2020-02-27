Сотрудники Арбитражного суда Севастополя эвакуировались за минуту

Посетителей и работников Арбитражного суда Севастополя сегодня эвакуировали по пожарной тревоге. Это были плановые учения, тренировку организовали судебные приставы, полиция, МЧС и центр медицины катастроф.

В здании Арбитражного суда условный пожар. Автоинформатор приглашает сотрудников и посетителей к выходу, приставы помогают организовать эвакуацию.

«Судебный приставы знает регламент проведения данных мероприятий: в первую очередь это эвакуация людей», – говорит начальник отдела, старший судебный пристав специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Севастополю Ленур Абдуллаев.

Площадь двух корпусов здания Арбитражного суда более 2000 квадратных метров. Выходить нужно без паники, иначе можно заблудиться в условно задымлённых коридорах.

«Штатная численность у нас 70 человек, с посетителями суда, возможно, чуть больше было. Вовремя эвакуировались, буквально в течение минуты», – делится администратор Арбитражного суда Севастополя Василий Стефаненко.

Но один работник суда, по легенде, не смог самостоятельно выбраться, ему срочно нужна помощь. Звено газодымозащитной службы обследует кабинеты и находит этого человека. Его подключают к дыхательному аппарату и выводят на улицу.

Пожарные говорят, что в плотном дыму 2-3 вдохов достаточно, чтобы потерять сознание. Начальник караула Максим Почалов рассказывает, как должен вести себя человек в эпицентре возгорания.

«Если задымление поверхностное, лучше сесть на коленки или лечь на пол и прикрыться какой-нибудь мокрой тканью и попытаться самому выбраться из помещений», – объясняет начальник караула первой пожарно-спасательной части МЧС России по Севастополю Максим Почалов.

На построении подводят итоги учений: несмотря на ремонт дорог и пробки в середине рабочего дня все экстренные служба приехали вовремя. Условный пожар удалось локализовать и огонь не перекинулся на соседние здания.

Каждый раз тренировки проходят по новому сценарию. Вариантов много: обнаружение взрывного устройства, захват заложников, пожар, побег заключённого. По плану, такие учения в зданиях севастопольских судов и на участках мировых судей проводят ежемесячно.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь