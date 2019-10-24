Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили флаг на вершине Сори

24 октября 2019     22
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили флаг на вершине Сори

Флаг Росгвардии и баннер с символикой подразделения установлены на высоте 1009 метров над уровнем моря – на вершине горы Сори, расположенной в урочище Кок-Асан в Белогорском районе.

Восхождение росгвардейцы приурочили к 67-й годовщине образования службы вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Управления. Гору Сори выбрали потому, что во время Великой Отечественной войны там проходили кровопролитные бои. На перевале Кок-Асан базировался Ичкинский партизанский отряд, который 3 ноября 1941 года вступил в неравный бой с наступающим противником. Это был первый бой крымских партизан – он длился 5 часов, противник потерял почти 120 человек.

«Восхождение – это своего рода проверка на выносливость, обретение опыта передвижения в горной местности и, что немаловажно, знакомство с историей памятных мест партизанской славы Крыма в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – отметил полковник полиции Валерий Харчиков.

Около памятника, установленного на месте первого боя партизан Крыма, росгвардейцы организовали Вахту Памяти. Возложили цветы и почтили минутой молчания память героев.

 Служба информации “Вести – Севастополь

Фото пресс-службы Управления Росгвардии

Источник: Вести.Севастополь

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