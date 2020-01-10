Сотрудники Водоканала переснимут все показания водомеров в домах севастопольцев

Водоканал Севастополя просит горожан проявлять бдительность во время визитов к ним домой работников предприятия для фиксации контрольных показаний счётчиков воды. Обращение опубликовано на сайте предприятия. Под видом сотрудников Водоканала могут прийти и мошенники.

«Уважаемые севастопольцы, сотрудники ГУПС «Водоканал» во время посещения абонентов предъявляют служебные удостоверения, в которых указаны данные контролёра, должность, период действия удостоверения. В документ вклеена фотография сотрудника, удостоверение заверяется подписью руководителя и печатью предприятия. В случае необходимости подробности о посещении сотрудниками «Водоканала» абонентов можно уточнить по телефонам + 7978 901 21 34 или 53 – 70 – 53», – говорится в сообщении.

Контрольные показания счётчиков воды сейчас снимают в связи с переходом предприятия на прямые расчеты с абонентами. Подробности можно узнать на сайте «Водоканала».

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь