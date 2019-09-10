Сотрудники ГИБДД составили для школьников безопасный маршрут от школы до дома

Более трехсот юных севастопольцев побывали на интерактивных лекциях, где им объяснили, что такое “дорожная ловушка” закрытого обзора, и как не попасть в нее на пешеходном переходе.

Школьникам рассказали о необходимости ношения на предметах одежды в темное время суток световозвращающих элементов, напомнили правила поведения на пешеходных переходах. Детям показали фильм по безопасности дорожного движения “Здравствуй, школа!” Ребятам раздали красочные плакаты, на которых они проложили свои маршруты от школы домой. Перед школьниками выступили юные инспекторы движения. Детям представили новые выпуски Всероссийской газеты “Добрая дорога детства”.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь