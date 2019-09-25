Сотрудники ГИМС с начала года спасли на воде 88 человек

25 сентября 2019     13
Сотрудники ГИМС с начала года спасли на воде 88 человек

С начала 2019 года в Крыму утонули 62 человека.

«В этом году инспекторы ГИМС спасли 88 человек, а в прошлом 8. Статистика с начала года», – рассказал на пресс-конференции начальник центра ГИМС Булат Каюмов.

По его словам, в текущем году количество случаев гибели людей на воде незначительно ниже показателей прошлого года. С начала 2019 года утонули 62 человека. Среди погибших есть несовершеннолетний. Это 15-летний подросток из Магнитогорска, которого унесло в море в районе Керчи, при попытке спасти брата.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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