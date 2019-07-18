Сотрудники МЧС завершили разминирование крепости Керчь

18 июля 2019     21
Сотрудники МЧС завершили разминирование крепости Керчь

Сотрудники Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» МЧС России завершили разминирование территории крепости Керчь. Работы шли с 15 июня.

«Всего за прошедший период времени специалисты МЧС России обследовали свыше 20 гектаров площади, было обнаружено более 600 боеприпасов разных калибров времен Великой Отечественной войны», – сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Отряд «Лидер» начал разминирование территории крепости Керчь еще в 2015 году. За 3,5 года саперы обезвредили территорию в 123 гектара и вывезли примерно 23 тысячи боеприпасов, самой большой и опасной находкой были стокилограммовые авиабомбы, которые могли сдетонировать в любой момент.

Сам отряд был создан в 1994 году из офицеров-ветеранов подразделений спецназначения «Вымпел» и «Альфа». Взрывотехники имеют опыт работы по очистке местности от взрывоопасных предметов в Чечне, Сербии, Южной Осетии и других регионах.

Никита Железняк

Источник: Вести.Севастополь

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