Сотрудники МЧС завершили разминирование крепости Керчь

Сотрудники Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» МЧС России завершили разминирование территории крепости Керчь. Работы шли с 15 июня.

«Всего за прошедший период времени специалисты МЧС России обследовали свыше 20 гектаров площади, было обнаружено более 600 боеприпасов разных калибров времен Великой Отечественной войны», – сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Отряд «Лидер» начал разминирование территории крепости Керчь еще в 2015 году. За 3,5 года саперы обезвредили территорию в 123 гектара и вывезли примерно 23 тысячи боеприпасов, самой большой и опасной находкой были стокилограммовые авиабомбы, которые могли сдетонировать в любой момент.

Сам отряд был создан в 1994 году из офицеров-ветеранов подразделений спецназначения «Вымпел» и «Альфа». Взрывотехники имеют опыт работы по очистке местности от взрывоопасных предметов в Чечне, Сербии, Южной Осетии и других регионах.

Никита Железняк

Источник: Вести.Севастополь