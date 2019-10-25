Сотрудники МЧС начали обход домов и дач, в которых есть печи

В Севастополе продолжаются рейды по безопасному использованию печей. Накануне сотрудники территориального отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Севастополю провели очередной обход домовладений. Рейды проходят в основном в жилом частном секторе и садовых товариществах города.

Севастопольцам напомнили об основных мерах предосторожности при использовании печного отопления. Чтобы люди могли лучше усвоить информацию и важные сведения всегда были под рукой, сотрудники МЧС раздают гражданам тематические листовки. Профилактические рейды уже прошли в некоторых населенных пунктах региона и будут проходить всю осень и зиму – вплоть до весеннего потепления.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь