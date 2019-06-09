Сотрудники МЧС проводят рейды по селам, которым могут угрожать лесные пожары

9 июня 2019     15
Сотрудники МЧС проводят рейды по селам, которым могут угрожать лесные пожары

В Севастополе объявлен пожароопасный сезон. Разводить костры в лесах в необорудованных для этого местах запрещено. Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы чрезвычайного ведомства проводят рейды по посёлкам и сёлам, расположенным в непосредственной близости к лесным массивам.

Очередная проверка прошла в Верхнесадовом и Дальнем. Специалисты выясняют, насколько сознательно местные жители подходят к вопросу пожарной безопасности. Проводят с ними разъяснительные беседы, раздают информационные листовки-памятки. В каждой – список простых правил, которые помогут людям избежать беды как в быту, так и во время отдыха на природе и снизить риск возникновения угрозы пожара.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Севастополю  

Источник: Вести Севастополя

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