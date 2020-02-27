Сотрудники ППС задержали симферопольца с синтетическими наркотиками

27 февраля 2020     6
Сотрудники ППС задержали симферопольца с синтетическими наркотиками

Во время патрулирования, в районе переулка Ровный, стражи порядка заметили мужчину, который при виде полицейской машины попытался скрыться.

Гражданин был задержан, при личном досмотре в его поясной сумке обнаружен пакет с порошком светлого цвета. Эксперты идентифицировали найденное вещество как N-метилэфедрон или так называемая «соль» массой 0,84 грамма.

Возбуждено уголовное дело. 35-летнему симферопольцу грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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