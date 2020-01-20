Сотрудники Росгвардии Крыма сразились в шахматы

20 января 2020     16
Сотрудники Росгвардии Крыма сразились в шахматы

В Севастополе состоялся общекрымский турнир по шахматам среди сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

В состязаниях приняли участие росгвардейцы из Симферополя, Керчи, Севастополя и других городов Республики. 22 сотрудника спецподразделений ОМОН, СОБР и других подведомственных структур соревновались в формате блиц.

Как отметил врио начальника Севастопольского Управления Росгвардии подполковник полиции Алексей Дорошев: «Известная и верна цитата «Шахматы — это гимнастика для мозгов». Эта игра как нельзя лучше развивает в человеке тактику и аналитические способности, а эти качества всегда важны и нужны в работе любого сотрудника Росгвардии».

Бойцы спецподразделения ОМОН «Беркут» города Керчи стали безоговорочными победителями соревнований. Второе место заняла команда Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю. Бронза досталась команде ОМОН «Беркут». По итогам турнира лучшие шахматисты представят полуостров на чемпионате войск Национальной гвардии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Дениса Михайленко

Источник: Вести.Севастополь

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