Сотрудники севастопольского МЧС потушили пожар в гараже

Сотрудники МЧС по Севастополю ликвидировали пожар в гараже на площади Ластовая,3 , сообщила пресс-служба ведомства в четверг.
В 18:01 в МЧС поступило сообщение о возгорании мусора. Спасатели, прибывшие на происшествия установили пламенное горение гаража площадью 350 кв.м. Чтобы не допустить распространение пожара, привлечены дополнительные силы.
«Двумя звеньями ГДЗС было подано 2 ствола Б на тушение, а также подан один ствол на защиту смежных помещений», – говорится в сообщении.
В гараже находилось 3 автомобиля 2 из которых пострадали. На данный момент проводится эвакуация материальных ценностей.
К тушения пожара привлечены 6 единиц техники и 21 сотрудник МЧС.
Видео: пресс-служба МЧС по Севастополю
Источник: Вести.Севастополь