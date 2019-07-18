Сотрудники севастопольского МЧС потушили пожар в гараже

18 июля 2019     201
Сотрудники севастопольского МЧС потушили пожар в гараже

Сотрудники МЧС по Севастополю ликвидировали пожар в гараже на площади Ластовая,3 , сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

В 18:01 в МЧС поступило сообщение о возгорании мусора. Спасатели, прибывшие на происшествия установили пламенное горение гаража площадью 350 кв.м. Чтобы не допустить распространение пожара, привлечены дополнительные силы.

«Двумя звеньями ГДЗС было подано 2 ствола Б на тушение, а также подан один ствол на защиту смежных помещений», – говорится в сообщении.

В гараже находилось 3 автомобиля 2 из которых пострадали. На данный момент проводится эвакуация материальных ценностей.

К тушения пожара привлечены 6 единиц техники и 21 сотрудник МЧС.

Видео: пресс-служба МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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