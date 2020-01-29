Сотрудники Севастопольского Управления Росгвардии на соревнованиях выясняли, кто из них лучший

Конкурс включал в себя теоретическую и практическую часть: сотрудники Росгвардии состязались в стрельбе из табельного оружия, физической и боевой подготовке, также они должны были продемонстрировать знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих их службу. Соревновались сотрудники нарядов групп задержания вневедомственной охраны.

Изначально бойцы Росгвардии проходили тестирование и только по его результатам их допускали к практической отработке нормативов, таких как: пользование огнетушителем, надевание наручников, досмотр автомобиля, замена колеса. Задания нужно было выполнить правильно и за максимально короткий срок.

Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучший полицейский» и «Лучший полицейский-водитель».

«Проведение такого состязания очень важно для наших бойцов, так как условия вводных конкурса, имитируют реальные ситуации, с которыми сталкиваются сотрудники групп задержания ежедневно», – рассказал начальник вневедомственной охраны города, полковник полиции Аркадий Кучер.

Золото в категории «Полицейский-водитель» завоевал старший сержант полиции Сергей Шимчук, а в категории «Полицейский» с большим отрывом лучшим стал младший сержант полиции Михаил Неверов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Управления Росгвардии

Источник: Вести.Севастополь