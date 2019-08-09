Сотрудники скорой помощи спасали условно пострадавших на диком пляже

С дикого пляжа в посёлке Береговое крымские спасатели эвакуировали мужчину. Харьковчанин упал по неосторожности и получил перелом шейки бедра. В Севастополе врачи центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отрабатывают такие ситуации с пляжными травмами в Немецкой балке. Почему выбрали именно это место и на чём добираются до пациента по глине и песку?
С узкой дороги на дикий пляж в Немецкой балке звуками сирены отдыхающих будто ветром сдувает. Местность труднопроходимая – с городскими дорогами не сравнить. Как справляются водители, даже сами врачи не всегда понимают.
«Благодаря хорошему автомобилю УАЗ повышенной проходимости, – объясняет старший механик-водитель машины скорой помощи Анатолий Иванченко. -В таких местах только на нём и можно ездить!»
Ноги утопают в песке. Трое условных пострадавших – внизу, под скалой. У всех – множественные травмы. Статистов даже камнями и песком засыпали – для наглядности. Людей нужно доставить наверх.
Тренируются три бригады – реаниматологи и фельдшеры. Их готовят к тому, что таких пострадавших может быть до 50-ти человек. Немецкая балка для таких тренировок подходит идеально. Береговая линия высокая и пляж популярный – есть риск, что ситуация может повториться в реальности.
«С такими ситуациями, обвалами сталкиваться не приходилось. Но приходилось сталкиваться с падениями с высоты. Там похожие травмы. Тоже катотравма – множественные переломы, множественные внутренние повреждения, повреждения внутренних органов», – рассказывает о своем опыте врач-реаниматолог Анна Оськина.
Новая мобильная амбулатория на реальные происшествия ещё не выезжала. Машина высокая, сделана на основе КАМАЗа. С помощью спецподъемника пациента мягко поднимают наверх без лишней тряски.
До конца года специалистам скорой помощи предстоит пройти ещё 2 этапа учений.
«Есть нам, о чём подумать, есть, над чем поработать, – говорит Татьяна Стульба, главный врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. – Темы: пожары, утопления, ДТП с большим чистом пострадавших».
Учения показали, что для бригад нужно заказать ещё несколько автомобилей УАЗ. Сейчас на 9 подстанций – только 2 вездеходные “буханки”.
Евгения Квашнина, Антон Кузнецов
Источник: Вести.Севастополь