Сотрудники ФСБ помогли потерявшему память жителю Керчи вернуться домой

28 декабря 2019     16
Сотрудники ФСБ помогли потерявшему память жителю Керчи вернуться домой

86-летний мужчина без документов пришёл в пограничный пункт пропуска «Перекоп» и заявил, что не помнит своего имени и места жительства. Однако он намеревался попасть на территорию Украины.

На время установления личности мужчину разместили в одном из административных зданий. Как выяснили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и УМВД России, мужчина постоянно проживал в городе Керчь. Там в розыск его объявили по заявлению сына.

Потерявшего память мужчину из пункта пропуска забрали родственники. Новый год он встретит дома.

Источник: Вести.Севастополь

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