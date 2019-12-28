Сотрудники ФСБ помогли потерявшему память жителю Керчи вернуться домой

86-летний мужчина без документов пришёл в пограничный пункт пропуска «Перекоп» и заявил, что не помнит своего имени и места жительства. Однако он намеревался попасть на территорию Украины.

На время установления личности мужчину разместили в одном из административных зданий. Как выяснили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и УМВД России, мужчина постоянно проживал в городе Керчь. Там в розыск его объявили по заявлению сына.

Потерявшего память мужчину из пункта пропуска забрали родственники. Новый год он встретит дома.

Источник: Вести.Севастополь