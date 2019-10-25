Сотрудник банка украл деньги клиентки и спрятал на кладбище

Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в краже двух миллионов рублей из банковской ячейки.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по Севастополю установили, что местная жительница продала квартиру и для хранения денег арендовала сейфовую ячейку. Один из сотрудников банка, узнав об этом проник в хранилище и забрал два миллиона рублей, после чего спрятал их на городском кладбище под надгробной плитой заброшенной могилы.

Потратить деньги злоумышленник не успел, он был задержан, а деньги изъяты и возвращены владелице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь