Сотрудница МВД Крыма подозревается в превышении должностных полномочий

В Крыму началась служебная проверка в отношении сотрудницы подразделения по вопросам миграции ОМВД по Ленинскому району, которая подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в понедельник.

По предварительной информации, в 2017 году специалист незаконно зарегистрировала мужчину в одном из сёл Ленинского района. Это позволило мужчине незаконно встать на миграционный учёт, а затем получить вид на жительство.

В отношении сотрудницы возбуждено уголовное дело. Если информация подтвердиться, ей грозит увольнение из правоохранительных органов и наказание в соответствии с законом. А руководителей подозреваемой могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Источник: Вести.Севастополь