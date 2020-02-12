Сотрудница «Почты Крыма» присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида

Следователи восстановили нарушенные права пенсионерки, причинённый ей ущерб был полностью возмещён, сообщает ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Летом 2019 года начальник одного из отделений «Почты Крыма», используя должностное положение, присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида в сумме 60 тысяч рублей.

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Сотрудница «Почты Крыма» присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида Летом 2019 года начальник одного из отделений «Почты Крыма», используя должностное положение, присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида в сумме 60 тысяч …

