Сотрудница «Почты Крыма» присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида

Летом 2019 года начальник одного из отделений «Почты Крыма», используя должностное положение, присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида в сумме 60 тысяч рублей.
Следователи восстановили нарушенные права пенсионерки, причинённый ей ущерб был полностью возмещён, сообщает ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
Расследование уголовного дело завершено, материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь