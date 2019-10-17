Сотрудница СевГУ выиграла грант на создание «Школы под ключ»

Специалист по работе с талантливой молодёжью Елизавета Руснакова во всероссийском конкурсе проектов выиграла грант Росмолодёжи в размере 450 тысяч рублей на реализацию своей программы.
Цель проекта «Школа под ключ» – подготовка комплексных команд педагогов для новых школ Севастополя.
«Инновационная образовательная модель примечательна тем, что готовит целостные педагогические коллективы, включающие разнопрофильных учителей, а не отдельно взятых педагогов», — поделилась Елизавета Руснакова.
Реализовать грант планируется к апрелю следующего года.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: пресс-служба СевГУ
Источник: Вести.Севастополь