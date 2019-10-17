Сотрудница СевГУ выиграла грант на создание «Школы под ключ»

Реализовать грант планируется к апрелю следующего года.

«Инновационная образовательная модель примечательна тем, что готовит целостные педагогические коллективы, включающие разнопрофильных учителей, а не отдельно взятых педагогов», — поделилась Елизавета Руснакова.

Цель проекта «Школа под ключ» – подготовка комплексных команд педагогов для новых школ Севастополя.

Специалист по работе с талантливой молодёжью Елизавета Руснакова во всероссийском конкурсе проектов выиграла грант Росмолодёжи в размере 450 тысяч рублей на реализацию своей программы.

Исполнительницу песни Цоя захотели пристыдить Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя “Кукушка”. Об этом сообщает РИА Новости. Кормухина рассказала, что Гагарина …



Медикам Севастополя компенсируют расходы на жильё Медицинским работникам первичного звена, работающим в медицинских учреждениях Севастополя, компенсируют по 20 тысяч рублей в месяц на наем жилья. Постановление принято на заседании …



Сотрудница СевГУ выиграла грант на создание «Школы под ключ» Специалист по работе с талантливой молодёжью Елизавета Руснакова во всероссийском конкурсе проектов выиграла грант Росмолодёжи в размере 450 тысяч рублей …



Вести Севастополь 17.10.2019. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – Траур в Керчи. Город вспоминает погибших в политехническом колледже год назад. – Вместо торгового центра – …

