Музей героической обороны подписал договор о сотрудничестве с Морским гидрофизическим институтом РАН

26 января 2019     87
Сотрудничество с Морским гидрофизическим институтом РАН

24 января 2019 г. в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Музеем, региональным отделением Российского военно-исторического общества в г. Севастополе и ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН». Соглашение подписали директор Музея, Председатель регионального отделения РВИО Николай Мусиенко и директор института РАН Сергей Коновалов. 

Цель соглашения – сотрудничество в научной и образовательной деятельности. Участники встречи планируют создание и реализацию совместных образовательных, социальных, патриотических проектов, направленных на сохранение культурного и исторического наследия России.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Морской гидрофизический институт РАН» – один из ведущих океанологических центров мира, выполняющий фундаментальные и прикладные научные программы. В его состав входит ряд научных творческих коллективов. Институт взаимодействует с научными учреждениями Российской Федерации и многих стран мира. В этом году институту исполняется 90 лет.

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