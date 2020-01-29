Сохранение действующих тарифов МТС подтвердил Дмитрий Белик

Тарифы для жителей республики Крым и Севастополя с номерами, начинающимися с кодов 978 и 988 не изменятся.

На сайте мобильного оператора было опубликовано официальное объявление, что с 30 января тариф «Россия+» отменяется.

«Что это означало? Что, по большому счёту те люди, которые приезжают к нам в Севастополь и Крым с материковой России получают тариф такой, как в Турции и в других заграничных странах. По сути МТС предлагала не видеть Севастополь и Крым частью Российской Федерации», – подчеркнул депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Он уточнил, что направлял обращения в Федеральную антимонопольную службу и профильное министерство.

Тарифы для крымчан с номерами, которые начинаются с кодов 978 и 988, также не изменяются. Парламентарий намерен обращаться в контролирующие органы, если оператор связи запланирует повысить эти тарифы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь