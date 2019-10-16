Сохранность фисташковой рощи снова проверила правительственная комиссия

Состояние фисташковой рощи в бухте Круглой проверила комиссия. Составить акт обследования зелёных насаждений потребовал исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев на аппаратном совещании в начале этой недели.

Представители правительства города и департамента городского хозяйства прошли на огороженную территорию. Проверку провели за закрытыми воротами – вместе с комиссией на территорию, где сейчас приостановлено строительство жилого квартала, представителей СМИ не пропустила охрана. Самого застройщика на объекте не оказалось, но членам комиссии это не помешало оценить состояние краснокнижных деревьев.

«Прямо почищено неожиданно так хорошо, то есть стоят мешки с мусором возле фисташковой рощи, роща обнесена дополнительным забором, – сообщил после осмотра вице-губернатор города Владимир Базаров. – То есть туда ни техника не может зайти, ни люди. Я прошёл вдоль всего этого забора. То есть если локально говорить о сохранности фисташек, то сегодня эта сохранность обеспечена».

С представителями общественности вновь обсудили идею создания особо охраняемой территории, на побережье бухты Круглая – там, где растут почти пятьсот редких фисташковых деревьев. Владимир Базаров отметил, что в границы территории с новым статусом могут войти и участки, отданные под индивидуальное жилищное строительство. Но в этом случае землю, вероятно, придётся выкупать или предлагать владельцам другие варианты.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь