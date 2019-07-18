Социальному проекту «Твоя счастливая встреча» исполнился год

18 июля 2019     15
Социальному проекту «Твоя счастливая встреча» исполнился год

Социальный проект для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, “Твоя счастливая встреча” отметил первую годовщину работы в городе.

С июля прошлого года волонтеры под руководством управления по делам молодежи и спорта организовали больше 20 событий: экскурсии, походы в кино, творческие мастер-классы. Грант не реализацию такого проекта выиграл Комсомол Севастополя. В его акциях приняли участие более трёхсот детей и подростков. И в первый день рождения проекта участники решили поблагодарить его организаторов. За всё, что было сделано в рамках проекта, на празднике дети вручили благотворителям грамоты и подарили творческие номера.

«Было много мероприятий, чтобы развивать мозг и т.д. За это время было очень весело, мы очень многое прошли, то есть и слезы, и смех. Всем очень понравилось», – рассказывает Валерия Кульбакова, воспитанница социального приюта для детей Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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