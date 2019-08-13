«Социальные работники» оставили пенсионерку без ноутбука и телефона

13 августа 2019     20
«Социальные работники» оставили пенсионерку без ноутбука и телефона

Жительница Нахимовского района обратилась в полицию, обнаружив пропажу ноутбука и мобильного телефона.

Она присматривала за внуком, но в определенный момент отвлеклась, и маленький мальчик решил открыть входную дверь.

Это заметили молодой человек и девушка, которые в тот момент находились в подъезде. Они зашли внутрь квартиры, но наткнулись на пожилую женщину с ребенком. Тогда злоумышленники представились социальными работниками. Как сообщает пресс-служба МВД по Севастополю, пенсионерка удивилась таким гостям, но тем не менее пригласила их в одну из комнат. Пока женщина общалась с молодой девушкой и рассказывала ей о своих проблемах, молодой человек прошел в соседнюю комнату и прихватил с собой технику хозяйки. После этого «соцработники» быстро завершили разговор и скрылись.

Обнаружив пропажу имущества, пенсионерка немедленно обратилась в полицию. Злоумышленников удалось задержать и изъять у них часть похищенных вещей. На молодых людей заведено уголовное дело.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Фото с сайта news.pn

Источник: Вести.Севастополь

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